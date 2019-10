Für Verliebte: Die 5 romantischsten Orte in Thailand

– ANZEIGE –

Ob frisch verliebt oder seit langem ein Paar: Thailand ist der Inbegriff für einen romantischen Urlaub in Südostasien. Von privaten Inseln bis hin zu exklusiven Abendessen in ungestörter Atmosphäre – die unberührten Berglandschaften und tropischen Archipele des Königreichs bieten all das und mehr. Lasst die Korken knallen und schlüpft in etwas Bequemes, denn hier sind unsere Tipps für Unzertrennliche:

Weinprobe in Chiang Rai

Nichts ist besser als ein Glas Wein - oder zwei - wenn es darum geht, in den Flirt-Modus zu schalten. Die Chiang Rai Winery liegt in einer abgelegenen Region außerhalb von Chiang Rai und bietet ein ganz besonderes Erlebnis. Zu einem dreitägigen Paket für Zwei gehören zwei Übernachtungen in einem nahegelegenen Boutique-Hotel. Schaut gemeinsam, wie die Sonne hinter den imposanten Bergen am westlichen Horizont dahinschmilzt, während ihr zwischen den Reben Eurem Partner liebevoll etwas ins Ohr flüstert. Thailand ist eine aufstrebende Weinnation und zu dem stilvollen Erlebnis gehört eine ausgiebige Weinprobe. Den Geschmack von ländlicher Romantik wird auch noch lange danach auf der Zunge liegen.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Massage für Zwei in Hua Hin

Sein tropisches Flair und seine eigenwillige Atmosphäre machen Südthailand zu einem erstklassigen Ziel für Liebende, die sich entspannen möchten. Hua Hin, einst die geliebte Sommerresidenz des Königs, verzaubert die Urlauber mit ihrem tiefen, türkisfarbenen Meer und zahlreichen Luxusresorts. Das Spa des Six Senses liegt inmitten eines ruhigen, von Kerzen beleuchteten Lotusteichs. Verliere Dich im fernen Licht von tausend Sternen, die zwischen den Lotusblättern tanzen, während Dein Partner auf einer Massageliege neben Dir enstpannt. Die aufwendigen Behandlungen von Six Senses enthalten duftende Inhaltsstoffe, die Paare in einen Zustand purer Glückseligkeit versetzen - und die Romantik zwischen Euch neu belebt.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Dinner Cruise in Ayutthaya

Der Klassiker zum Valentinstag - das Abendessen bei Kerzenschein - erfährt in Siams einstiger Hauptstadt Ayutthaya zu einer erlebnisreichen Variante und wird zum romantischen Zeitvertreib. Ein Abend wie im Traum: Lasst Euch auf dem Chao Phraya treiben und genießt landestypische Köstlichkeiten, während das aus Teakholz gebaute Schiff Dich und Deinen Partner sanft von einer Seite auf die andere wiegt. Ayutthaya glänzt mit opulenten Palästen und spirituellen Orten, die eine gewisse Erhabenheit ausstrahlen. Dieses großartige Erlebnis wird ein Leben lang in Erinnerung bleiben und ein emotionaler Höhepunkt während einer Reise mit der besseren Hälfte. Lass Dich davon faszinieren, wie der Fluss sein üppig grünes Ufer umarmt während Du Deinen Partner an die Hand nimmst.

Ballonfahrt über Chiang Mai

Glitzernde Pagoden und Berge, die noch vom Morgentau bedeckt sind: Sie gehören zu den Sehenswürdigkeiten, die Frühaufsteher vom Heißluftballon im Himmel über Chiang Mai, dem Sitz des alten Lanna-Königreichs in Thailand, aus sehen können. Mit Balloon Adventure Thailand erlebt Ihr ein Gefühl der Schwerelosigkeit und genießt den Blick auf die Weite von Mutter Erde. Bei diesem magischen Erlebnis küssen die Strahlen der aufgehenden Sonne zärtlich Dein Gesicht (den Kuss darfst Du gerne an den Geliebten weitergeben) und Eure Herzen schlagen schneller bei diesem romantischen Moment. Mit dem zartrosa Licht, das die heiligen Stätten und Euch umgibt, wäre dies hier ein idealer Ort für einen Heiratsantrag.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Mit dem Boot durch den Ang Thong National Marine Park

Insgesamt 42 Inseln gehören zu diesem spektakulären Schutzgebiet westlich von Koh Samui. Naturliebhaber können die außergewöhnliche Schönheit über und unter dem Meeresspiegel genießen, während die salzigen Wellen Euren derzeitigen Aufenthaltsort - einen modernen Katamaran – umspülen. Wollt Ihr Euch wie Gestrandete auf einer einsamen Insel fühlen? Nautiness Sailing weiß, wie’s geht. Taucht an unberührten Korallenriffen, lasst Euch die Füße vom samtweichen Sand kitzeln und füttert Euch gegenseitig mit süßem Obst. Und nachts könnt ihr ungestört in Eurer gemütlichen Kabine unter Deck gemeinsam kuscheln.

INFO

Weitere Infos über Thailand als LGBTIQ* Reiseziel findest Du auf www.gothaibefree.com

ANREISE

Thai Airways bietet Flüge von Deutschland nach Thailand ab 550 Euro in der Economy und ab 2.319 Euro in der Business Class an. Es gelten Tarifbedingungen. www.thaiair.de

