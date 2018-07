Auch nach dem CSD sind dessen Themen natürlich noch aktuell. Darum lädt das Aufklärungs- und Kulturprojekt „100% Mensch“ zum Talk unter dem Motto: „Zurück in den Schrank? Die Homofeindlichkeit der RechtspopulistInnen“. An diesem Abend dreht sich alles um einen möglichen gesellschaftlichen Rückfall, die Sehnsucht nach einem einfachen Weltbild, die Methoden und Ziele von homo- und trans*feindlichen Gruppen oder die Frage, warum solche Parteien dennoch gewählt werden. Müssen wir alle zurück in den Schrank? Dieser Talk liefert Antworten.

17.7., Sub, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr, www.100mensch.de