Workshop "Kämpfen und Spüren"

× Erweitern Foto: privat Sebastian Kühnen_München

„Jungs und Männer tun sich leider oft schwer mit freier Bewegung und Tanz“, erzählt Pfarrer Sebastian Kühnen. „Das finde ich total schade, weil sich in der Bewegung und im freiem Tanz ganz neue Zugänge zu sich selbst und zum eigenen Leben eröffnen können.“ Weil für viele Männer eine Annäherung an bewegte Erfahrung leichter unter Männern gelingt, bietet der lizensierte B-Trainer in Karate-Do und gelernte Tanztherapeut den Workshop ausschließlich für bewegungsfreudige Jungs und Männer an.

In Bewegung, Übungen und Gesprächen sollen die Teilnehmer der biblischen Geschichte begegnen und neue Möglichkeiten der Spiritualität entdecken. Tänzerische Vorerfahrung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Neugierde und Offenheit für freie Bewegungserfahrungen und ihre Reflexion sollten aber vorhanden sein.

Samstag, 16. November, 10 bis 17 Uhr, Evang.-Luth. Erlöserkirche München-Schwabing,

Ungererstr. 17, Kosten 30 (erm. 20 €). Anmeldung erforderlich: sebastian.kuehnen@elkb.de