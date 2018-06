What A Feeling!

× 1 von 6 Erweitern Foto: Mark Kamin Various Voices 2018 × 2 von 6 Erweitern Foto: Mark Kamin Various Voices 2018 × 3 von 6 Erweitern Foto: Mark Kamin Various Voices 2018 × 4 von 6 Erweitern Foto: Mark Kamin Various Voices 2018 × 5 von 6 Erweitern Foto: Mark Kamin Various Voices 2018 × 6 von 6 Erweitern Foto: Mark Kamin Various Voices 2018 Prev Next

Das 14. Europäische LGBTI*-Chorfestival in München ist Geschichte – und hat Geschichte gemacht! Vom 9. bis 13. Mai trafen sich knapp 3.000 Sängerinnen und Sänger aus 19 Nationen zur bislang größten Ausgabe von Various Voices, das seit 1985 alle vier Jahre in einer anderen europäischen Stadt veranstaltet wird. „Think Big“: Das hatten sich die Münchner Organisatoren von Anfang an auf die (Regenbogen-)Fahnen geschrieben.

So hatten sie vier Tage lang den kompletten Gasteig angemietet und dem Kulturzentrum ganz nebenbei den größten Event seiner 33-jährigen Geschichte beschert. 200 Konzerte mit neunzig Chören und Stars wie Conchita waren hier zu Gast. Hinzu kamen Partys, eine Open-Air-Bühne mit Biergarten vor der Oper, Schiffsfahrten mit Chorgesang auf dem Starnberger See sowie die Aufführung von Orffs „Carmina Burana“, die tausende Musikfans auf den Odeonsplatz zog. Alle Veranstaltungen wurden begeistert angenommen und machten Various Voices 2018 zu einem Riesenerfolg und einem sicht- und hörbaren Signal queerer Lebensart weit über die Grenzen der Community hinaus.

Die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich begeistert von der fantastischen Organisation und gerührt von so viel „community spirit“. Gerade für die Gäste aus Osteuropa ein „einmaliges Zeichen von Freiheit und Toleranz“, wie es eine Sängerin aus der Ukraine beschrieb.

Verantwortlich für diesen Erfolg war in erster Linie das seit Jahren unermüdlich arbeitende Orga-Team, das aus den Reihen der gastgebenden Münchner Chöre gebildet wurde und dem es unter anderem gelungen war, große Sponsoren an Land zu ziehen und so das Festival schon früh auf finanziell sichere Beine zu stellen. Außerdem gründete sich für Various Voices das Rainbow Sound Orchestra Munich sowie die Big Band Groove Sistaz, die das Geschehen begleiteten. Hinzu kamen hunderte engagierter Helferinnen und Helfer. Sie alle sorgten dafür, dass sich Münchens LGBTIQ*-Szene eindrucksvoll präsentierte.

Bemerkenswert am Rande: Auch ein großes Chorfestival ist ein Spiegelbild der Veränderungen innerhalb der Szene, vor allem was die Generationen betrifft. Innerhalb der Chöre und im Publikum war die Generation 40 plus in der überdeutlichen Mehrheit. Das heißt auch: Großveranstaltungen dieser Art könnte es in zwanzig Jahren nicht mehr geben, wenn die Nachfolgegeneration sich für das Feeling großer Events nicht mehr begeistern kann und die Macher von internationalen Events wie den EuroGames 2004 oder eben Various Voices vermutlich nicht noch einmal in den Ring steigen.

Aber jetzt darf erst einmal gefeiert werden: Leo gratuliert dem gesamten Team und allen Beteiligten zu einem rundum geglückten Wochenende! München leuchtet? München klingt!

