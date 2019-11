Welt-AIDS-Tag 2019 – Streich die Vorurteile!

× Erweitern Welt-AIDS-Tag 2019 Thomas Niederbühl und Irena Wunsch beim Candle Light Walk 2018

Auch in diesem Jahr ruft die Deutsche AIDS-Hilfe erneut diesen Leitsatz zum Welt-AIDS-Tag am 1.12. auf. Kein Wunder, ist für Betroffene doch weniger der medizinische als vielmehr der gesellschaftliche Druck das größere Problem: Menschen mit HIV müssen mit Ablehnung und Benachteiligung rechnen, die Angst davor gehört für viele zum Alltag. So gaben im Rahmen der bundesweiten Studie „Positive Stimmen“ 77 % der Befragten an, sie hätten Diskriminierung erlebt. Nicht zuletzt können Diskriminierung und Stigmatisierung zu psychischen Problemen führen. Kein Wunder also, dass auch die Münchner Aids-Hilfe (MüAH) dieses Thema ganz oben auf ihrer Agenda stehen hat.

Jung und positiv

In München rückt man aber noch ein zweites Thema nach vorn: die Jugendarbeit. So launcht die MüAH am Vorabend des 1.12. in Kooperation mit PlusPol – dem Angebot für junge Menschen mit HIV des Diversity Jugendzentrums –, die von ihr neu gestaltete Website www.jungundpositiv.de. Die Site sammelt Informationen über Gruppen und Initiativen, die sich bundesweit für junge Menschen mit HIV einsetzen, denn: Junge Menschen leben auch heute noch mit HIV, und manchmal tut es einfach gut, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die Website lädt dazu ein, selbst redaktionell aktiv zu werden – unter dem Motto: Nicht nur „irgendwas mit Medien“, sondern „was mit Menschen“.