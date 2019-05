Vielfalt ist Freiheit

× Erweitern Foto: CSD Augsburg CSD Augsburg

Unter diesem Motto, dessen schwäbische Variante „Lieb wen d’ willsch, sei wer d’ bisch“ definitiv charmanter ist, steigen vom 11. bis 16. Juni die Events zum CSD in Augsburg. Höhepunkt ist natürlich die Parade am Samstag, dem 15.6., die (nur bei ausreichend Anmeldungen) um 11:30 Uhr beginnt und um 13 Uhr in einem großen, queeren Fest auf dem Königsplatz endet. Nachteulen feiern anschließend ab 22 Uhr die CSD-Party in der Rockfabrik. Alle Informationen zum Rahmenprogramm und Updates auf der Website des Veranstalters.

11. – 16.5., Augsburg, www.csd-augsburg.de