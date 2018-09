Urlaub à la Mamma Mia

× 1 von 5 Erweitern Foto: Skiathos Skiathos Princess Hotel Bay of Aghia Paraskevi × 2 von 5 Erweitern Foto: Skiathos Skiathos Princess Hotel Beach Wedding × 3 von 5 Erweitern Foto: Skiathos Skiathos Princess Hotel Muse Pool Bar & Bistro × 4 von 5 Erweitern Foto: Skiathos Skiathos Princess Hotel Pool & Beach Area × 5 von 5 Erweitern Foto: Skiathos Skiathos Princess Hotel Pool Area Prev Next

An einer weißsandigen Bucht, eingebettet zwischen Kiefernhügeln, ist das mit fünf Sternen ausgezeichnete Skiathos Princess Hotel eine Anlage der obersten Klasse – und macht seinem Namen alle Ehre. Eine royale Eleganz ist sowohl in den 131 Suiten und Zimmern als auch in allen Innen- und Außenbereichen präsent. Boho-Chic fügt der Eleganz das Quäntchen stilvolle Lässigkeit hinzu, welches ein familienfreundliches Wohlfühlambiente, vereint mit absolutem Luxus, schafft. Der direkte Zugang zum feinkörnigen Sandstrand und glasklaren Wasser erfreut jedes Herz. Gaumenfreuden werden in vier Restaurants und drei Bars gereicht. Ob Signature Dishes, ob Wellness Food oder typisch griechische Grillgerichte: Die verschiedenen Restaurants haben zwar ihre eigenen Schwerpunkte, legen jedoch alle großen Wert auf gesundes Essen und regionale Produkte. Naheliegenderweise kommen nicht nur im Strandrestaurant frischer Fisch und Meeresfrüchte auf die Teller.

× Erweitern Foto: Stefanie Ann Will Markus Mensch

Die vier bewohnten Hauptinseln der nördlichen Sporaden haben ihren eigenen Charme. Schon aufgrund der Nähe zum Festland und des internationalen Flughafens ist Skiathos Ziel Nummer eins für alle Besucher der vier Inseln und damit die lebhafteste. Vor allem die Inselhauptstadt bietet Highlife in vielen Gassen. Alonissos, weiter ab im Osten liegend, pflegt ein etwas beschaulicheres Dasein. Nachdem Skiathos als Kulisse für den Kultfilm „Mamma Mia“ diente und sich nicht nur die von Pierce Brosnan und Meryl Streep gespielten Charaktere ineinander verliebten, sondern auch einige der Schauspieler in die wunderbare Ägäis-Insel, kommt so mancher Star immer wieder gerne hierher zurück.

× 1 von 4 Erweitern Foto: Marpunta Marpunta Village × 2 von 4 Erweitern Foto: Marpunta Marpunta Village × 3 von 4 Erweitern Foto: Marpunta Marpunta Village × 4 von 4 Erweitern Foto: Santikos Marpunta Village Prev Next

Auf Alonissos wartet das Marpunta Village gleich mit zwei Privatstränden auf. Das 4-Sterne-Resort fügt sich mit seinen dem griechischen Stil angepassten weißen Gebäuden und Wohneinheiten in die pittoreske Landschaft einer kleinen Halbinsel ein. Nach vorne hin und zu beiden Seiten das türkisblaue Mittelmeer, mischt sich von der Rückseite der würzig-frische Duft der Pinienwälder in die salzige Luft. Gespeist wird im Hauptrestaurant oder im mediterranen Restaurant am Strand. Sowohl eine Pool- als auch eine Lobbybar laden zum Drink ein. Das Marpunta Village nimmt Paaren gerne den Vorbereitungsstress ab und plant professionell eine unvergessliche Traumhochzeit mit Blick auf die Weite des Mittelmeers und die gemeinsame Zukunft. Doch nicht nur Hochzeitspaaren werden die Tage auf den nördlichen Sporaden für immer in schönster Erinnerung bleiben.

www.marpunta.com/ www.skiathosprincess.com