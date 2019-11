UnderGround meets Techno

× Erweitern FOTO: Geoffrey Guillin DJ Ben Manson

Am 7. Dezember will der Münchner Löwen Club (MLC) ausnahmsweise keinen neuen Fetisch, sondern eine andere Musikrichtung etablieren und lädt zur 1. Fetish Techno Party in seiner Klublocation UnderGround.

Star des Abends ist der europaweit unter anderem aus dem Kitkat Berlin, der La Demence Brüssel oder dem Blitzclub München bekannte DJ Ben Manson, der die neue Partyreihe „Fetish meets ...“ eröffnet. Karten zu 16/21 Euro gibt es nur im Vorverkauf über www.mlc-munich.de.

7.12., Machtlfingerstr. 29, Einlass 21 – 23 Uhr, www.mlc-munich.de