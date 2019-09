Tolerante „Schönheitskönigin“

× Erweitern Foto: Birgit M. Widmann Jürgen Kirner Jürgen Kirner

Die „Oide Wiesn“ ist seit 2010 der Treffpunkt für traditionsbewusste Oktoberfestgäste, die einen Hauch von „guter alter Zeit“ verspüren möchten. Ein besonderes Schmankerl auf dem Gelände ist das Musikanten- und Volkssängerzelt „Zur Schönheitskönigin“, dessen Programm seit dem letzten Jahr von Jürgen Kirner, bekannt als Moderator der BR-Kabarettsendung „Brettl-Spitzen“ und Gründer der Couplet-AG, organisiert wird. Er bezeichnet die „Schönheitskönigin“ als das schönste und toleranteste Zelt:

Foto: Zur Schönheitskönigin Schönheitskönigin Bally Prell – die „Schneizlreutherin“

„Wenn bei uns zwei Madeln knutschen, applaudieren die Gäste, und wenn zwei Burschen miteinander tanzen, freut sich jeder – aber keiner regt sich auf!“, so der offen schwule 59-Jährige. Er setzt auf die traditionelle „Liberalitas Bavariae“ und noch einen obendrauf: „Einen Gay Sunday haben wir nicht nötig, den haben wir jeden Tag bei uns im Zelt!“ Fest steht: Wer Münchner Wirtshauskultur in Reinform erleben möchte, ist hier richtig: Das tägliche Kulturprogramm mit zahlreichen Kapellen, Kabarettisten und Bands sorgt für eine einmalige Stimmung. Die wird auch durch das beliebte Gesangsheft gehoben, in dem zahlreiche Münchner Lieder aufgeführt sind und zum Mitsingen animieren. Die „Schneizlreutherin“ hätte ihre wahre Freude!

Festzelt „Zur Schönheitskönigin“, www.zur-schoenheitskoenigin.com

Übrigens: Das Bayerische Fernsehen zeigt am Montag, dem 23. September um 22 Uhr in der Reihe „Lebenslinien“ ein Porträt von Jürgen Kirner, seinem Leben als Schauspieler und seinem versteckten Leben als schwuler Mann in der oberpfälzischen Provinz. Sehenswert!