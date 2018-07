To Russia With Love

× Erweitern Foto: QFF Mahnwache

Kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaften in Russland rief die Organisation „Queer Football Fanclubs“ (QFF) in ganz Deutschland zu Mahnwachen vor russischen Konsulaten und Botschaften auf. Auch in München versammelte sich am 11. Juni eine Gruppe von etwas 30 queeren Fußballfans am Europaplatz, quasi i Vorgarten des Generalkonsulats der Russischen Föderation, um unter dem Motto "Holding Hands for Human Rights!" ein Zeichen zu setzen gegen die LSBT*I-feindliche Politik des WM-Gastgebers.