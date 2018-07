Stop Phobia!

× Erweitern Foto: Instagram/romromax RainbowCross

In einer Zeit, in der elektronische Medien, Community- und Dating-Apps präsenter sind denn je, wird zwischenmenschliche Kommunikation immer mehr zu einer Herausforderung. Korrekte Sprache, wertschätzende Kommunikation – das will gelernt und praktiziert sein. An diesem Abend dreht sich alles um das richtige Wort und wie wichtig es ist, sensibel damit umzugehen. Zahlreiche Gäste, unter anderem von VIVA TS, TransMann, aus dem Sub oder dem Regenbogenfamilienzentrum, spüren diesen Fragen nach.

10.7., Café Regenbogen, Lindwurmstr. 71, 19 Uhr