Stonewall50: Party in der Pestalozzistraße

Die AROMA Kaffeebar lädt am 12. Juli zu einem ganz besonderen Event, denn dann steigt ab 18 Uhr die „Stonewall 50 PORNO PARTY“.

Das klingt jetzt sündiger, als es ist. Der Szenespaß mit Bartmann Olaf Hartmannsgruber erfreut vor allem mit Cocktails von Dirk Güldner, Cocktail-Tasting und mit dem unter anderem bei den „World Vodka Awards“ ausgezeichneten „Tom of Finland Vodka“.

12.7., „Stonewall 50 PORNO PARTY“, AROMA Kaffeebar, Pestalozzistraße 24, München, 18 Uhr

Bild: Rinaldo Hopf Auch Maler Rinaldo Hopf erinnert dieses Jahr an die Stonewall-Aufstände

Zur Geschichte:

Als vor 50 Jahren, am 28. Juni 1969, die Polizei in der Bar „Stonewall Inn“, einem Szenetreffpunkt in der New Yorker Christopher Street, eine ihrer berüchtigten Razzien durchführte, lehnten sich die Besucher erstmals in größerer Zahl gegen das diskriminierende und schikanierende Verhalten der Staatsmacht auf.

Nachdem sich damals mutige Queers in der Szenebar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. DIe jährlich daran erinnernden Pride-Demonstrationen heißen im deutschsprachigen Raum CSD (Christopher Street Day). Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York.