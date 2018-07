Statements zum CSD

× Erweitern Foto: Daniel von Loebe Michael Schilling SONY DSC

Die Abendzeitung gilt ja nicht nur als Münchens mit Abstand liberalstes Boulevardblatt, sie ist seit Jahren auch Medienpartner des CSD. Sie tritt nicht nur zur Pride Week für Gleichstellung ein – sondern 52 Wochen im Jahr.

Michael Schilling, Chefredakteur Abendzeitung München

× Erweitern Foto: Hans Engels Christian Beuke

München ist bunt und auch wir Münchner Philharmoniker sind es. Vielfalt ist ein ganz entscheidendes Element unserer Arbeit. Ihre Bedeutung hat sie aber nicht nur in der Kunst, sie ist für eine funktionierende Gesellschaft unverzichtbar. Darum machen wir uns stark für Wertschätzung und Akzeptanz von Vielfalt jeder Art.

Christian Beuke, Managementdirektor der Münchner Philharmoniker

× Erweitern Foto: Stefan Prager Marlies Mirbeth

Unser Leben ist so bunt und vielfältig, wie es nur sein kann. Dafür steht auch der Christopher Street Day, den wir hier in München regelmäßig miteinander feiern. Ich schätze diese Offenheit und Liberalität in unserer Stadtgesellschaft und finde es toll, wenn wir dies in unserem Stadtbild mit diesem Umzug auch feierlich demonstrieren.

Marlies Mirbeth, Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse München

× Erweitern Foto: SWM / Martin Hangen Dr. Florian Bieberbach SWM Dr. Bieberbach ©Martin Hangen

So vielfältig wie unsere Kundinnen und Kunden sind auch unsere rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb treten wir seit langem für einen fairen und vorurteilsfreien Umgang miteinander ein. Ganz gleich, woher jemand kommt, wen er oder sie liebt, woran sie oder er glaubt – bei uns arbeiten alle zum Wohle der Stadt zusammen. Die Stadtwerke München (SWM) leben und profitieren von ihrer Vielfalt. Deshalb freue ich mich, dass wir auch in diesem Jahr den CSD wieder unterstützen dürfen. Denn mehr Bunt und Weiß-Blau sind kein Widerspruch!

Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM-Geschäftsführung

× Erweitern Foto: Henning Koepke Jörg Maack

Als global aufgestelltes Unternehmen ist die BMW Group von Natur aus vielfältig. Gelebte Vielfalt ist ein wichtiger Faktor für die Motivation, Kreativität und Innovationskraft der Mitarbeiter*innen. Daher sind das Unternehmen und die Marken BMWi und MINI stolz, das Netzwerk BMW Group DIVERSE beim CSD zu unterstützen und für Vielfalt ein Zeichen zu setzen. Happy Pride!

Jörg Maack, Sprecher BMW Group DIVERSE