Starker Auftritt

× Erweitern Foto: Alexander Deeg 20 Jahre KLC

Anfang Juni fand in München der König Ludwig Cup statt und feierte dabei ein rundes Jubiläum: Seit zwanzig Jahren veranstaltet InsideOut Munich, der Tennisverein für Schwule und Lesben in München, dieses internationale Turnier. 185 Teilnehmer aus ganz Europa und Übersee reisten an, um den „Weißen Sport“ zu einer bunten Angelegenheit zu machen. Neben hochklassigem Sport bot der König Ludwig Cup seinen Gästen ein großes Jubiläumsprogramm mit diversen Partys und Dinner-Veranstaltungen.

× Erweitern Foto: Alexander Deeg 20 Jahre KLC

Die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf spendet InsideOut in diesem Jahr an die Safety-Aktionsgruppe S'AG, die über HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen informiert. Im Grußwort zum Turnier würdigte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter den König Ludwig Cup als „fröhliches Sportfest, das zahlreiche internationale Gäste nach München bringt und so als Element einer weltoffenen Stadt auch im Sport allen entgegentritt, die eine offene und liberale Gesellschaft heute noch infrage stellen wollen.“ Wir gratulieren zum stolzen Jubiläum!