Spatenstich für LGBTI-Senioren-Wohnprojekt

Am 29.7. begannen die Arbeiten an dem Wohn- und Gewerbekomplex MK 6 in der so genannten "Sendlinger Wüste". In dem Areal Ecke Radlkofer-/Pfeuferstraße entstehen 223 Wohnungen für kleine und mittlere Einkommen, ein Flexiheim für zeitlich begrenztes Wohnen, eine Kindertagesstätte sowie ein Supermarkt.

Die Münchner Aids-Hilfe wird hier 28 Wohneinheiten für LGBTI*_SeniorInnen verwalten und ihr queeres Seniorenprojekt "rosa Alter" dort ansiedeln.

Auch Bürgermeisterin Christine Strobl (2.v.r.) war zum symbolischen Spatenstich mit den Bauträgern und Architekten erschienen. Für die Münchner Aids-Hilfe war die Geschäftsführung mit Thomas Niederbühl (re.) und Wolfgang Tittmann-Fuchs (li.) anwesend, außerdem Christian Seidenspinner-Freund, Leiter des Bereichs Wohnen und Betreuung.

Bis Leben in die Wüste kommt, wird es allerdings noch dauern - die Einweihung ist für 2023 geplant.