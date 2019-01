Save the Date: Queere Highlights 2019

Queere Highlights 2019

Save the Date!

× Erweitern Foto: Instagram/romromax RainbowCross

Viele nutzen die Zeit zwischen den Jahren, um den Kalender für das kommende Jahr zu füllen. Um euch diese Planungen zu erleichtern, haben wir schon einmal queere Highlights 2019 zusammengestellt – so wisst ihr, was ihr keinesfalls verpassen dürft!

28.2. – 5.3. Faschingsendspurt

Anfang März ist auch in München der Fasching angekommen. In diese Zeit fällt der traditionelle schwule Rosenmontagsball (4.3.) und natürlich die Straßenfeste auf dem Viktualienmarkt und vor der Deutschen Eiche (5.3.).

20. – 24.3. Starkbier-Fest

Ein Frühjahrstreffen mittlerweile nicht mehr „nur“ für Fetischfreunde. Der Münchner Löwen Club lädt zu seinem ersten großen Event. Höhepunkte sind die Wahl zum Bavarian Mr. Leather (21.3.) und der GaySunday im Augustinerkeller (24.3.). Der Vorverkauf startet am 1.1. unter www.mlc-munich.de.

× Erweitern Foto: Screenshot „Men Don’t Whisper“ styxX_Men-dont-Whisper

28. – 31.3. styxX – queer short film festival

Queerscope, der Zusammenschluss von 16 unabhängigen deutschen Queer Filmfestivals lädt Ende März zum „styxX“-Kurzfilmfest nach München. Die Macher präsentieren neue sehenswerte Kurzfilme aus aller Welt. Mehr Infos: www.queerscope.de.

× Erweitern Foto: pixabay.com / gemeinfrei Maibaum

30.4. – 1.5. Wahl zur Maikönigin/Maibaumfest

Schrill und laut geht es auf dem ersten queeren Straßenfest der Saison zu, wenn am Abend des 30. April eine neue Maikönigin gewählt wird. Tags darauf trifft sich die Szene auf dem Karl-Heinrich-Ulrich-Platz zur weitaus traditionelleren, aber nicht weniger schwulen Maibaumfeier.

× Erweitern Foto: bm IDAHOBTI

17.5. IDAHOBIT

Auch 2019 wird eine politische Demo zum „International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia“ (IDAHOBIT) durch das Glockenbachviertel ziehen. Ab 19 Uhr geht’s über die Müllerstraße zum Gärtnerplatz, die Demo endet voraussichtlich wieder vor dem Sub-Zentrum.

Foto: Bernd Müller

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

6. – 14.7. CSD München

Jubiläum für den Münchner CSD, der heuer zu 40. Mal gefeiert wird. Den Startschuss zur Pride Week gibt das Lesbische Angertorstraßenfest (6.7.), Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das zweite Wochenende mit Parade, Rathausclubbing und Straßenfest (13./14.7.).

20.7. 20 Jahre Team München e. V.

Münchens größter Sportverein zählt mittlerweile über 800 Mitglieder und begeht im Sommer seinen 20. Geburtstag. Das soll mit einem großen Straßenfest am Wochenende nach dem CSD gefeiert werden. Auf welcher Straße, steht allerdings noch nicht fest. www.teammuenchen.de

× Erweitern Foto: Bernd Müller Hans-Sachs-Straßenfest

10.8. Hans-Sachs-Straßenfest

Die größte queere Outdoorparty abseits des CSD ist die Geburtstagsfeier des Sub-Zentrums, das sich alljährlich im August ein Straßenfest für rund 10.000 Gäste gönnt. Motto und Programm stehen noch nicht fest, sind aber auch egal, denn das funktioniert immer!

www.schwules-strassenfest.de

× Erweitern Foto: Mark Kamin Run for Life

8.9. Run for Life

Laufen für den guten Zweck – das ist das Motto dieses Benefizevents zugunsten der Münchner Aids-Hilfe, der alljährlich auf 6 oder 10 Kilometern durch den Englischen Garten führt und viele Preise sowie eine Bühnenshow beinhaltet. Anmeldungen ab Juni unter www.runforlife.de.

× Erweitern Foto: bm Oktoberfest

21.9. – 6.10. Oktoberfest

Münchens „fünfte Jahreszeit“ ist auch ein Fest für die Community. Der Bräurosl-Sonntag (22.9.), der Abend in der Fischer-Vroni (30.9.) oder der Abschluss im Schottenhamel (6.10.) spannen einen Regenbogen über die Theresienwiese in ihrer weiß-blauen Bierseligkeit.

× Erweitern Foto: Ivan Valentin Mr_Fetisch_Germany

15. – 17.11. Mr. Fetish Germany

Zum zweiten Mal nach 2017 richtet der schwule Münchner Löwen Club diese bundesweite Wahl aus. Fetischkerle aus ganz Deutschland stellen sich dem Publikum im Rahmen einer abendlichen Gala.

www.mlc-munich.de

× Erweitern Foto: Alexander Erdenberger Welt Aids Tag

1.12. Welt-AIDS-Tag

Nach wie vor ein wichtiger Gedenktag, nicht nur für die Münchner Aids-Hilfe oder andere, die sich in Sachen HIV engagieren. Zu keiner Zeit im Jahr steht das Thema so klar auf der Agenda wie am 1. Dezember. Zeit für Information, Aufklärung und Gedenken.

www.muencher-aidshilfe.de

× Erweitern Foto: George Schmauser PinkChristmas

25.11. – 23.12. Pink Christmas

Er ist der Schillerndste unter den Weihnachtsmärkten Münchens: Pink Christmas am Stephansplatz wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Auch wenn sich in dieser Zeit so manches geändert hat: Im Herzen des Glockenbachviertels wird am besten gefeiert!

www.pink-christmas.de