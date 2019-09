Run for Life 2019: Laufen hilft!

× Erweitern Fotos: Mark Kamin Run for Life

Zum 14. Mal fällt am 8. September der Startschuss zum Run for Life, dem Benefizlauf zugunsten der Münchner Aids-Hilfe. Ein Event, der sich im Laufkalender der Stadt mittlerweile einen festen Platz erobert hat. Wieder werden am Sonntagnachmittag rund 1.500 Läuferinnen und Läufer erwartet, deren Startgeld als Spende in die Arbeit der Münchner Aids-Hilfe fließt. Mehr noch: Wer an der Hero-Challenge teilnimmt, sammelt bei Freunden und Bekannten Geld für den eigenen Start. Wer dabei am meisten zusammenbekommt, geht nicht nur als Held in die Geschichte des diesjährigen Laufs ein, sondern gewinnt darüber hinaus einen besonders attraktiven Preis.

Sport und Spende

Neben dem Benefiz steht der gemeinschaftliche Aspekt im Mittelpunkt dieses Nachmittags. Der „Run for Kids“ ab 13 Uhr ist für die jüngsten Teilnehmenden kostenlos, es gibt DJing, eine Dragshow mit Princess Ray, eine Tombola sowie Essens- und Getränkestände – somit lohnt der Besuch auch für Nicht-Sportler! Ort des Geschehens ist zum zweiten Mal die Schulsportanlage Hirschanger, Himmelreichstraße 5, unweit der berühmten Eisbachwelle und dem früheren Startpunkt, dem Haus der Kunst. Die Strecke führt die Läufer und Läuferinnen von dort über 5,8 beziehungsweise 10 Kilometer durch den Englischen Garten. Das Startgeld beträgt 18 Euro und beinhaltet das begehrte Run-for-Life-Shirt. Infos, Updates und Anmeldungen über die Website der Veranstaltung.

8.9., Sportanlage Hirschanger, Himmelreichstr. 5, ab 12 Uhr, www.runforlife.de