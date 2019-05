Regenbogen überall!

× Erweitern Foto: Bernd Müller Regenbogen Zebrastreifen So ähnlich stellen sich die Grünen im Bezirksausschuss 2 (Ludwigvorstadt/Isarvorstadt) Zebrastreifen unter anderem am Gärtnerplatz vor.

50 Jahre Stonewall, 40. Münchner CSD – und nicht zuletzt eine Kommunalwahl im März 2020. Da steigen die Bemühungen um die Aufmerksamkeit der Community.

Foto: Bernd Müller Thomas Niederbühl Thomas Niederbühl, Rosa Liste

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Fraktionen SPD, Grüne und Rosa Liste den Oberbürgermeister dazu auf, bei der MVG darauf hinzuwirken, dass noch für den diesjährigen „Christopher Street Day“ alle Bus-und Tramlinien während der gesamten Pride Week vom 6. bis 14. Juli 2019 mit Regenbogen-Fähnchen beflaggt werden. „Neu ist die Idee nicht, wir hatten diesen Antrag schon mehrfach gestellt", so Rosa Liste-Stadtrat Thomas Niederbühl. „Aber wenn es mit vereinten Kräften heuer gelingt, soll es mir recht sein."

Der Bezirksausschuss 2 (Ludwigvorstadt/Isarvorstadt) forderte auf Antrag der Grünen kurz zuvor, die Stadtverwaltung solle die Zebrastreifen am Gärtnerplatz, in der Thalkirchner Straße (Stephansplatz) und an der Ecke Holz- und Westermühlstraße einfärben. Eine entsprechende Guerilla-Aktion hatte es 2005 schon einmal gegeben (BIld), jetzt soll es nach dem Vorbild anderer europäischer Großstädte auch in München zumindest für die Dauer der Pride Week (8.-14. Juli) offiziell werden.