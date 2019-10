„Queerfeldein“ durch die Alpen

× Erweitern Foto: Hanna Glaeser/GOC München Queerfeldein

Zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte der „Jugend des Deutschen Alpenvereins“ (JDAV) fand im Mai das Treffen „Queerfeldein“ statt – ein Wochenende, das sich speziell an queere Jugendliche richtete, die Interesse am Bergsport haben. Nach dem großen Erfolg entschloss man sich beim Münchner Gay Outdoor Club (GOC) eine queere Jugendgruppe aufzubauen – wer also Lust auf Bouldern, Klettern, Mountainbiking oder Wandern hat, kann sich gerne bei Mario über die E-Mail-Adresse jugendmuc@gocmuenchen.de melden. Er organisiert mit der neuen Gruppe darüber hinaus das zweite „Queerfeldein“-Wochenende für LGBTIQ*-Jugendliche vom 18. bis 20. Oktober, zu dem Queereinsteiger herzlich willkommen sind.

18. – 20.10., Gay Outdoor Club, www.gocmeunchen.de