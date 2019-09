Queeres Zentrum für Augsburg?

× Erweitern Foto: Tourismus Augsburg Augsburg Rathausplatz

Queeres Leben, queere Kultur und queere Interessenvertretung brauchen in Augsburg ein Zuhause - das meint Marcel Albig, der Inititator der Online-Petition. Die LGBTIQ*-Community in der Schwabenmetropole will für sich einen eigenen Ort, an dem Kommunikation und Begegnungen für queere Projekte, Aktivitäten und queeres Leben stattfinden können. Zusammen mit Unterstützern wie dem CSD Augsburg macht er sich stark für ein queeres Zentrum, das den Anliegen und Bedürfnissen aller gerecht wird.

"Bislang werden queere Themen in Augsburg nur vereinzelt von Organisationen auf weitgehend ehrenamtlicher Basis abgedeckt", so Marcel. "Ein gemeinsam genutztes Zentrum sorgt für eine bessere Vernetzung, einen intensiveren Austausch und eine weitere Öffnung in die Stadtgesellschaft hinein. Denn unsere queere Community Augsburg hat gesellschaftlich und politisch relevante Anliegen."

Wer sein Anliegen unterstützen möchte, unterschreibt die Petition:

https://www.csd-augsburg.de/2019/09/15/jetzt-petition-unterschreiben-queeres-zentrum-fuer-augsburg/