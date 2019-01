Queeres Tanzcafé

× Erweitern Foto: Oliver Haaker Tanzcafé

Wer im neuen Jahr noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist, den bringt der Dreivierteltakt garantiert in Schwung! Das Tanzteam im queeren Sportverein Team München lädt heute wieder einmal zum Schwoof auf die Fläche. Ob Walzer, Tango, Cha-Cha oder Discofox: Hier ist alles geboten, was das Paartänzerherz höher schlagen lässt. Dazu gute Gastro zu günstigen Preisen und einfach eine nette Atmo. Gäste und Neugierige sind wie immer gern gesehen.

27.1., Gaststätte Zunfthaus (Saal), Thalkirchnerstr. 76, 18 - 22 Uhr, www.teammuenchen.de