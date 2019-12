Queere Sprechstunde – Ambulanter Hospizdienst der Caritas

× Erweitern FOTO: Florian Freud Quere Sprechstunde

Seit über 25 Jahren besteht der Ambulante Hospizdienst der Caritas in München, der eng mit dem Alten- und Servicezentrum Isarvorstadt im Glockenbach-Viertel zusammenarbeitet. Dort bietet der Hospizdienst die kostenfreie Sprechstunde „Leben Gestalten – Begleitet bis zum Tod“ an, in der sich schwerkranke Menschen palliativpflegerisch, sozialrechtlich beraten und in Bezug auf Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht informieren können.

Die Anfangsbuchstaben der Sprechstunde („L“, „G“, „B“, „T“) sind natürlich nicht zufällig gewählt, denn diese monatliche Sprechstunde ist insbesondere an queere Menschen gerichtet. Im Gespräch mit der queeren Community haben die Mitarbeiter – es sind derer über 74 ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen – über die Zeit hinweg immer wieder besondere Bedarfe entdeckt, wie beispielsweise die biographische Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte. Der Ambulante Hospizdienst kommt diesem Wunsch nach einer explizit queeren Begleitung unter anderem mit diesem besonderen, überkonfessionellen Angebot nach. Weitere Auskünfte gibt unter anderem gerne Sr. M. Therese Jäger.

Caritas Ambulanter Hospizdienst, Romanstr. 93, München, 089 17972906,

caritas-hospizdienst@barmherzige-muenchen.de, www.barmherzige-muenchen.de