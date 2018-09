Queer in Osteuropa

× Erweitern Bild: Karol Radziszewski AIDS, tapeta, 2012

Am 17. September ist der polnische Künstler Karol Radziszewski in München zu Gast. Bereits 2005 etablierte Radziszewski das DIK Fagazine, „das erste Magazin aus Osteuropa, das sich mit dem Thema Männlichkeit und Homosexualität im breiten Kontext von Kultur und Kunst auseinandersetzt“. Neben Polen schreibt er darin über Cruising-Bereiche, schwule Nacktstrände, Zines, Reaktionen auf die Anfänge der Aids-Epidemie im früheren sogenannten Ostblock sowie über aktuelle Ereignisse in Polen. 2015 gründete er außerdem das „Queer Archives Institute“, eine Organisation, die sich der Erforschung, Sammlung, Analyse und künstlerischen Interpretation von queeren Archiven mit einem Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa widmet. An diesem Abend werden zunächst Ausschnitte aus Gesprächen gezeigt, die Karol mit diversen Interviewpartnern führte. Im Anschluss findet eine Diskussion mit ihm und dem schwulen Münchner Künstler Philipp Gufler statt. Die Veranstaltung in englischer Sprache ist eine Kooperation von Lothringer13_Florida und dem forum homosexualität münchen e. V.

17.9., Lothringer13_Florida, Lothringer Str. 13, 19 Uhr, www.lothringer13florida.org