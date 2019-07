Premier-Inn-Neueröffnung: Alles Premium, außer der Preis!

× Erweitern Foto: Premier Inn Visualisierung München Schwabing City

Im Juli eröffnet das Premier Inn Hotel München City Schwabing.

Das Hotel befindet sich in der Nähe zum Englischen Garten und ist nur 15 Minuten Fußweg von der Parkstadt Schwabing entfernt. Mit der Straßenbahnhaltestelle Münchner Freiheit gleich vorm Hotel, gelangt man mit direkter Anbindung in die Innenstadt. Mit dem Auto, über den Außenring und die A9 ist auch der Flughafen gut zu erreichen. Das Haus entspricht der Kategorie Premium Economy und ist ansprechend ausgestattet: Luxuriöse Hypnos-Betten – vom Hoflieferanten des britischen Königshauses und Boxspring-Matratzen mit Federkern in den (je nach Bedarf behindertengerechten) Doppel-, Zweibett-, oder Familienzimmern lassen einen in himmlischen Schlaf versinken.

Für guten Schlaf sorgen übrigens auch Verdunklungsvorhänge, Klimaanlage und die spezielle Schalldämmung. Selbstverständlich sind Dusche, Haarfön, Wasserkocher und ein 40-Zoll-Flachbildfernseher in jedem Zimmer vorhanden. Auch der Arbeitsplatz ist großzügig gestaltet und mit einem komfortablen Schreibtischstuhl ausgestattet – natürlich ist auch das W-LAN ist gratis. Im multifunktionalen Lobbybereich gibt es ferner eine Bar, um den Tag bei einem entspannenden Gläschen ausklingen lassen zu können.

Im Übrigen, eine angenehme Besonderheit des Hauses ist, dass für eine Doppel- oder Familienbelegung kein Aufpreis verlangt wird – und Kinder unter 16 Jahren übernachten sogar kostenlos.

Premier Inn Hotel München City Schwabing, Frankfurter Ring 182, 80807 München

LEO verlost über www.blu.fm/gewinne in Kooperation mit dem Premier Inn München Schwabing City zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppel- oder Zweibettzimmer, jeweils inkl. Frühstück, zum Wunschdatum (ab August 2019, je nach Verfügbarkeit).