Petition für queere Geflüchtete

Nachdem drei schutzbedürftige LGBTI Geflüchtete Morddrohungen erhielten, hat das Sub beschlossen, mit einer Petition die Dringlichkeit von geschützten Unterkünften zu verdeutlichen. LGBTI-Geflüchtete werden aktuell in Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern bei ihrer Unterbringung nicht als vulnerable Gruppe behandelt. Daher erhalten sie keinen besonderen Schutz, was bei Bekanntwerden ihrer Identität häufig zu Diskriminierung und massiven Bedrohungssituationen führt.

Das schwule Zentrum fordert daher:

- die Anerkennung von LGBTI-Geflüchteten als vulnerable Gruppe, die einem besonderen Schutz bedarf

- eigene geschützte zentrale oder dezentrale Unterkünfte für LGBTI-Geflüchtete, um sie vor Diskriminierung und psychischen & physischen Übergriffen zu schützen

- eine umgehende Umverlegung bei Bedrohungssituationen von LGBTI-Geflüchteten

Die Petition richtet sich an die bayerische Staatsregierung und ist unter folgendem Link abrufbar.

Petition für geschützte Unterkünfte