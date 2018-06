Online-Formular: Gewalt melden!

× Erweitern Foto: Frank Zuber Anti-Gewalt-Projekt

Die Diskussionen rund um den IDAHOBIT am 17. Mai machten es einmal mehr deutlich: Die Gewalt gegen Lesben, Schwule und Trans*-Personen nimmt zu. Doch der Polizei liegen kaum Anzeigen vor, sodass sie sich auch nicht in der Pflicht fühlt, geeignete Maßnahmen zur Verfolgung der Täter oder zur Vertrauensbildung gegenüber der Community zu ergreifen. Viele Opfer scheuen aus Scham und Angst den Weg zu Polizei, ihre Fälle tauchen auch selten bei szenenahen Einrichtungen wie dem Schwulenzentrum Sub auf. Darum bietet das dortige Anti-Gewalt-Projekt jetzt die Möglichkeit, homo- oder trans*phobe Angriffe via Online-Formular zu melden. Die Daten werden streng vertraulich behandelt, auf Wunsch auch anonym entgegengenommen. Eine solche Statistik ist wichtig, denn nur, wenn realistische Zahlen vorhanden sind, kann Druck auf entsprechende Stellen ausgeübt werden. Und nur, wenn eine Anzeige vorliegt, können Täter verfolgt und gefasst werden. Wer also Beleidigung, Bedrohung, körperliche oder seelische Gewalt erfahren hat, sollte das in jedem Fall melden. Jetzt auch mittels des neuen Online-Fragebogens. *bm

http://agp.subonline.org