OB-Empfang im Alten Rathaus – „Zusammenhalten statt spalten“

Foto: Bernd Müller OB-Empfang im Alten Rathaus

Anlässlich des 50. Jahrestages des Stonewall-Aufstandes lud der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter am Abend des 9. Oktober Vertreterinnen und Vertreter der LGBTIQ*-Community zu einem Empfang in den Saal des Alten Rathauses. Er wolle damit vor allem Dank sagen, denn deren Engagement trage wesentlich zum sozialen Frieden der Stadt bei.

Reiter verwies auf die positiven Entwicklungen für LGBTIQ* in der Landeshauptstadt und versprach, sich weiterhin für die Belange der Community einzusetzen. LGBTIQ* seien „noch nicht so in der Gesellschaft angekommen, wie es wünschenswert wäre“, so der OB, der eine starke Zivilgesellschaft für Toleranz und gegen Diskriminierung forderte. Wichtigste Botschaft des Abends: „Wir müssen zusammenhalten statt spalten!“