Mut zur Lücke!

× Erweitern Hajto Gesundheit

Was eigentlich als Makel gilt, verhalf schon vielen Promis bei ihrer Karriere. Wenn es darum geht, bloß nicht Mainstream zu sein und aus der Menge herauszustechen, macht das angeblich Unschöne plötzlich schön. Aus einem langweiligen Gesicht wird ein interessantes Gesicht. Bleibt die Frage, ob dieser Trend nur für Models gilt und wie die Situation in deutschen Zahnarztpraxen aussieht.

Dr. med. dent. Jan Hajtó berät in seiner Münchner Praxis als Experte zu diesem Thema. Der Zahnarzt ist zudem Autor des Buches „Anteriores – Natürliche schöne Frontzähne“. Viele seiner Patienten sind was ihre Zahnlücke angeht unsicher; sie werden oft von Bekannten auf sie angesprochen. Dabei gibt es zwischen Frauen und Männern große Unterschiede. Bei Frauen hat die Zahnlücke eine andere Wirkung: wegen des Kindchenschemas (kindliche Proportionen wie große Augen wirken als Schlüsselreize) sorgt diese bei ihnen für ein jugendlich-niedliches Aussehen. Was Frauen attraktiv macht, wirkt bei Männern jedoch oft unattraktiv.

Die Zahnlücke zwischen den oberen mittleren Schneidezähnen entsteht häufig im Kindesalter und schließt sich dann irgendwann automatisch. Handelt es sich allerdings um ein „echtes Diastema“, ist dieses erblich bedingt und bildet sich nicht zurück. Die Ursache liegt in einem zu tief ansetzendem Lippenbändchen an der Innenseite der Lippe. Ein Durchtrennen und Versetzen des Bändchens ist dann eine mögliche Behandlungsmethode. Ein weiterer Grund für eine Frontzahnlücke kann ein Missverhältnis von Kiefergröße zu Zahngrößen sein. Durch den Überschuss an Platz entstehen Lücken. Ist die Kaufunktion nicht beeinträchtigt, sind die Zähne gut zu reinigen und dazu gesund, dann ist aus zahnmedizinischer Sicht keine Behandlung notwendig. Die meisten Patienten lassen sich ihre Zahnlücke aus rein ästhetischen Gründen korrigieren. Was viele nicht wissen: allein für diese ästhetische Korrektur gibt es mehrere Behandlungsmethoden aus denen man wählen kann. In der Praxis von Dr. Jan Hajtó wird man hierzu umfangreich beraten.

Praxis Dr. med Jan Hajtó, Biennerstr. 7, München, 089 122436100, www.hajto.de