Muntere Majestäten

Foto: Mark Kamin Maikönigin 2018

Carmen G. Aiss ist die neue Maikönigin 2018! Mit einer energiegeladenen Show, drei Kostümen und klarem Vorsprung setzte sie sich am Abend des 30. April unter den neun Kandidatinnen durch. Zweite wurde die letztjährige Siegerin Susi Sendling, den dritten Platz teilen sich Tiffy Tölle und die kracherte Weißwurscht-Christl. Trotz des ein oder anderen Schauers war die Hans-Sachs-Straße am Abend dicht gedrängt mit Feierwütigen und Schaulustigen, die außerdem Freibier, Rosenregen und den Sound von DJ James Munich genossen. Die Veranstalter Sebastian Roos (Nil) und Ex-Selig-Chef Günter Kastner können mit ihrem Auftakt zur Straßenfestsaison einmal mehr zufrieden sein. Carmen G. Aiss wünschen wir eine glamouröse Amtszeit und viel Spaß als Maikönigin 2018.

Hauptsponsor KARE bittet die Maikönigin, deren Gefolge, aber auch alle Gäste aus der Community am 8. Juni um 19 Uhr zum fantastischen Dinner in dessen „Küche im Kraftwerk“. Hier und auf der beeindruckenden Dachterrasse wird in üppiger Deko ein großes Wiedersehen gefeiert – und ihr könnt alle dabei sein! Die Kandidatinnen lassen es sich selbstverständlich nicht nehmen, auf der kleinen Bühne des Restaurants ihre größten Erfolge zu performen. Ein bunter, kulinarischer und ein bisschen verrückter Abend erwartet euch! Das Restaurant bietet ein „Königliches Maiköniginnen-Menü“ (5 Gänge zu 60 Euro) sowie ein „Überraschungs-Menü“ (3 Gänge zu 36 Euro) an, Getränke werden gesondert berechnet. Reservierungen online unter info@diekuecheimkraftwerk.de oder telefonisch unter 089 45212899.

8.6., Die Küche im Kraftwerk, Drygalski-Allee 25, 19 Uhr, www.kare.de