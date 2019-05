× Erweitern Grafik: Munich Fetish Weekend Munich Fetish Weekend

An Pfingsten ist der Fetischkalender in München prall gefüllt: Das erste Munich Fetisch Weekend kommt! Neue Leute kennenlernen, gemeinsam feiern und die bayerische Landeshauptstadt erleben - das ist das Motto, das die Organisatoren vom Munich Fetish Pub Crawl und Leather Social Munich über die Feiertage ausgerufen haben. "Egal, welcher dein Fetisch ist: Es gibt keinen Grund, sich damit in schummrigen Kellern zu verstecken", so Mitorganisator Andreas. "Jeder sollte stolz auf seinen Fetisch sein und das auch zeigen."

Darum gibt es heuer erstmals ein entspanntes Wochenende mit einem Programm, das für Münchner und Gäste etwas zu bieten hat. Von der "Rough"-Party im JWAFOM, über eine Shopping- und Sightseeing-Tour bis hin zu Brunch, Pub Crawl, Privatparty oder dem Besuch des MLC-Underground: Den Fetisch-Jungs bleibt kaum Zeit, durchzuschnaufen!

Das ganze Programm gibt’s auf: www.munichfetish.de