Münchner Bank spendet 1.000 €: Unterstützung für das Projekt Prävention

× Erweitern Foto: Mark Kamin MünchnerBankspendet Filialdirektor Michael Weisang (rechts) überreichte den symbolischen Scheck Anfang Dezember Sub- Vorstandsmitglied Jörg Garstka

Seit Jahren unterstützt die älteste Genossenschaftsbank Bayerns Münchens Schwulenzentrum und fördert Gleichstellung und Vielfalt in der Stadtgesellschaft wie auch im eigenen Unternehmen. Anfang Dezember spendete die Münchner Bank eG 1.000 Euro, um das Projekt Prävention im Sub zu unterstützen. Dieses Projekt klärt in der Münchner Community über HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten auf, bietet Tests an, berät zu PrEP und Drogen, kümmert sich um HIV-Positive und macht Lust auf Safer Sex. Filialdirektor Michael Weisang (rechts) überreichte den symbolischen Scheck Anfang Dezember Sub-Vorstandsmitglied Jörg Garstka.