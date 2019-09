Die Münchner Bank eG spenden an den TransMann e.V.

× Erweitern Foto: Münchner Bank eG Münchner Bank (v.l.) Dietmar Holzapfel (Besitzer der Deutschen Eiche und Mitglied der Münchner Bank eG), Christian Schabel-Blessing und Jonas Fischer (Vorstände des TransMann e.V.), Michael Weisang (Filialdirektor der Münchner Bank eG)

Was haben die Münchner Bank eG und der TransMann e.V. gemeinsam? Eine berechtigte Frage, denn ein direkter Zusammenhang lässt sich auf Anhieb nicht erkennen. Doch auf den zweiten Blick haben die eingetragene Genossenschaft und der eingetragene Verein viel gemeinsam: Starke Werte und ein gemeinsames Ziel für mehr Toleranz und Menschlichkeit. So ist es nicht verwunderlich, dass die Münchner Bank eG dem Verein dieses Jahr eine Spende über 500 Euro zukommen ließ und diese gebührend mittels symbolischen Spendenschecks überreichte (Foto). Bereits seit über 157 Jahren unterstützt die Münchner Bank eG ihre Mitglieder und seit fünf Jahren ist sie beim CSD mit der Wagennummer 5 mitten im Geschehen dabei. „Wir sind ganz nah an unseren Mitgliedern und kennen unseren „Sprengel““, erklärt Michael Weisang, Filialdirektor der Münchner Bank eG. „Darum war für uns sofort klar: Anlässlich unserer Teilnahme am CSD 2019 unterstützen wir den TansMann e.V. in seinem Jubiläums-Jahr. Denn Aufklärung ist die Grundlage für Toleranz und Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. Für diese Werte setzen wir uns ein.“ TransMann e.V. freute sich natürlich sehr über die Spende und das gemeinsame Engagement. „Wir waren zunächst überrascht, dass eine Bank uns etwas spenden will“, berichten Christian Schabel-Blessing und Jonas Fischer, Vorstände des TransMann e.V. „Doch nach dem ersten Kennenlernen sprang der Funke über: Wir fühlten uns verstanden und unterstützt. Und das nicht nur in finanzieller Hinsicht.“