München sucht das CSD-Motto 2020

× Erweitern Grafik: Frank Zuber Mottosuche CSD 2020

In unruhigen Zeiten will der CSD München im kommenden Jahr ein Zeichen gegen Gewalt, Ausgrenzung und Hass setzen und zusammenstehen. Es geht um Solidarität und den Aktivismus, der daraus entsteht. Das Themenfeld für den CSD 2020 haben die Vereine, die hinter dem Münchner Christopher Street Day stehen, Sub, LeTRa, Münchner Aids-Hilfe und die Wähler*inneninitiative Rosa Liste, am Dienstag, 22. Oktober, dem Szenestammtisch vorgestellt, in dem die LGBTI*-Organisationen der Stadt vertreten sind. Sie sind jetzt wie die gesamte Münchner Szene aufgerufen, sich ein Motto für das nächste Jahr zu überlegen!

Jede*r kann sich an der Suche danach beteiligen unter www.csdmuenchen.de/motto. Bis zum 8. Dezember sammelt der CSD München Vorschläge.

Details dazu: www.csdmuenchen.de/motto2020.html