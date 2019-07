Matthias von Weiden „Ich bin das original bayerische Taschenluder!“

× Erweitern Foto: M. Rädel Matthias von Weiden liebt das Schöne und den Genuss

Foto: Selfie Matthias & Boris Becker

Fürwahr ein Hingucker. Der immer vergnügte Promijäger aus dem oberpfälzischen Weiden ist auf Events von München bis Berlin anzutreffen und ein Garant für lächelnde VIPs.

Wann und wie ging es los?

Ich bin seit über zehn Jahren im deutschen Fernsehen zu sehen. Da ich Handtaschen über alles liebe, habe ich sie mit einem Online-Shop und einem Showroom zu meinem Hobby gemacht. Bekannt wurde ich, als ich mit Lothar Matthäus in der größten Tageszeitung Deutschlands abgebildet wurde ... Auf einmal hat sich RTL bei mir gemeldet und hat aus mir das Taschenluder gemacht!

Foto: Selfie Elyas M’Barek mag das Taschenluder

Wie ging es weiter?

Ich hatte dann eine Wochenserie bei „Explosiv – Das Magazin“ zur besten Sendezeit über das Thema „Wie ich mich zum Oktoberfest vorbereite“. Dann kam eins nach dem anderen, ich moderierte die Eröffnung vom Nobelklub P1 für Taff/ProSieben und mehrere Berichte auf RTL II und Sat.1.

Foto: Selfie Strahlekätzchen: Matthias und die Paris

Und wie kamst du an Paris Hilton?

Meine Mama hat auf Ibiza den Schmuck von ihr gefunden – und wir haben den anständigerweise abgegeben. Darüber haben dann auch die Zeitungen berichtet. Am krassesten war, dass ich mit Sylvie Meis auf der Titelseite der Bild war, nachdem sie uns am Strand auf Ibiza fotografiert hatten. So wurde ich prominent ...

Und wie steht es mit der Privatperson Bagada Matthias?

Ich habe seit 11 Jahren einen festen Freund, den ich sehr liebe. Wir haben und verlobt und wollen nächstes Jahr im Juni auf Ibiza heiraten.

*Interview: Michael Rädel

www.facebook.com/bagada.matthias