Manfred Krönauer, FDP

Manfred Krönauer(43) ist Mitglied der FDP im Bezirksausschuss Bogenhausen. Die Schwerpunkte des Steuerberaters und Betriebsrats liegen in der Finanz-, Steuer- und Wirtschaftspolitik. Seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der queeren Stadtpolitik, ist Krönauer zudem auch als Mitglied der Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL) gesellschaftspolitisch engagiert. Krönauer kandidiert in München-Ramersdorf.

Welche politischen Ziele sind im Programm Ihrer Partei für LGBTIQ* vorgesehen?

Wir wollen die die Bildungspolitik und die Lehrpläne modernisieren und an die verschiedenen, eben auch queeren Lebenswirklichkeiten anpassen. Insbesondere sollen Patchworkfamilien im Unterricht mehr Raum erhalten. Wir wollen Fortbildungsangebote für Lehrkräfte anpassen und ausbauen sowie Aufklärungs- und Toleranzprojekte in Schulen und der Jugendarbeit unterstützen und aktiv fördern.

Wir wollen den Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der sexuellen Identität ergänzen und den Bedürfnissen von LSBTI* in der Pflege- und Altenhilfe gerecht werden.

Die Schaffung eines/einer bayernweiten Beauftragten für LGBTIQ*-Lebensweisen gilt vielen als Minimalziel für die nächste Legislaturperiode. Wie stehen Sie dazu?

Ich unterstütze die Forderung nach einem bayerischen Beauftragten für LSBTI*-Lebensweisen. Die FDP Bayern wird einen Aktionsplan gegen Homo-, Bi- und Transphobie initiieren und Förderprogramme für Diversity-Strategien in Unternehmen fördern sowie Diversity Management in bayerischen Behörden einführen.

www.manfred-kroenauer.de