Männerakademie des Sub: Männer in tiefen Krisen

× Erweitern Foto: angieconscious_pixelio Männerakademie

Seit Oktober läuft das sechste Semester der „Männerakademie“ im schwulen Zentrum Sub. Noch bis einschließlich März gibt es dort jeden Monat einen Vortrag sowie eine Gesprächsrunde zu Gesundheitsthemen, die (nicht nur schwule) Männer betreffen. „Männer sind eigen, jedenfalls, wenn es um ihr Wohlbefinden geht!“, weiß der Initiator der Reihe, Diplom-Psychologe Christopher Knoll. Darum will er mit Experten den Mann sensibilisieren, besser auf sich selbst zu achten. Zum Start in das neue Jahr lautet das Thema: „Männer in tiefen Krisen. Wie sie sie erleben und welche Krisenunterstützung funktioniert.“ Referent ist Johannes Schauer, Diplom-Psychologe und Systemischer Therapeut. Der Eintritt ist wie immer frei.

8.1., Männerakademie, Sub, Müllerstr. 14, www.subonline.org