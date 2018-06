Lydia Dietrich - Rückzug aus dem Stadtrat

× Erweitern Foto: privat Lydia Dietrich

Im Juni 2018 endet die Amtszeit von Lydia Dietrich, die seit 2002 für Bündnis 90/Die Grünen im Münchner Rathaus sitzt. Mit ihr verliert der Stadtrat eine engagierte Kämpferin für die Gleichstellung von LGBTIQ* und die Rechte von Frauen.

Lydia Dietrich verlässt den Stadtrat auf eigenen Wunsch und wird künftig als Geschäftsführerin bei der Frauenhilfe München, einer Beratungsstelle für Frauen mit Gewalterfahrung, tätig sein. Ihr Rückzug ist ein schwerer Verlust für die Community, denn in der Fraktionsgemeinschaft mit der Rosa Liste konnte sie in den letzten 16 Jahren viel für die Szene erreichen. Auch ihr Einsatz für MunichKievQueer hat Eindruck hinterlassen: Sieben Mal nahm sie trotz widriger Umstände an den Pride-Veranstaltungen in Münchens Partnerstadt Kiew teil und prägte so die Pride-Bewegung in der Ukraine entscheidend mit.

„Als Lesbe hat sie in München gerade für lesbische Frauen, aber auch die ganze LGBT*I-Szene Geschichte gemacht“, resümiert Stadtratskollege Thomas Niederbühl. Wir ziehen den Hut und wünschen Lydia weiterhin alles Gute und immerwährenden Kampfgeist!