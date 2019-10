Fortwährende Eingriffe: Lesung mit Martin Dannecker

× Erweitern Foto: Doris Belmont Martin Dannecker

Martin Dannecker ist einer der bekanntesten deutschen Sexualwissenschaftler und liest nach Langem einmal wieder in München. Zeit seines Lebens hat der 76-Jährige vor allem zu

Logo: Regenbogenstiftung Regenbogenstiftung

Homosexualität, sexuellen Minderheiten oder HIV/Aids geforscht und zahlreiche Schriften veröffentlicht. Am 29. Oktober wird er sein neues Buch „Fortwährende Eingriffe – Wie Aids unser Leben verändert hat“ im Münchner Schwulenzentrum Sub mit Unterstützung der Regenbogenstiftung vorstellen. Darin präsentiert er Texte, in denen er sich über dreißig Jahre lang mit der Infektion auseinandergesetzt hat. Dannecker, der das Recht auf eine lustvolle Sexualität gegen die Moralapostel ihrer Zeit immer verteidigt hat, zeigt darin, wie das Virus und die Angst davor alles verändert und die sexuelle Revolution zurückgedrängt hat. Er zeigt aber auch, wie es gelingen kann, sich dem Druck der „Normalisierung“ zu widersetzen und seine Freiräume zu verteidigen.

29.10., Sub Zentrum, Müllerstr. 14, www.subonline.org