Lesung mit Johannes Kram

× 1 von 2 Erweitern Foto: Querverlag Ichhabejanichtsgegenschwule × 2 von 2 Erweitern Foto: Markus Lücke Johannes Kram Prev Next

Der Berliner Autor Johannes Kram veröffentlicht seit einigen Jahren den „Nollendorf-Blog“, in dem er sich mit dem Zustand der queeren Szene und der Gesellschaft auseinandersetzt, die sie umgibt. In diesem Jahr hat er eines der spannendsten Bücher dazu veröffentlicht: „Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber ...“ (Querverlag) beschäftigt sich mit der Frage, ob mit der Einführung der „Ehe für alle“ tatsächlich schon alles erreicht ist, wie viele das glauben wollen. Das Ergebnis ist wenig überraschend und lautet: mitnichten. Kram deckt die „schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft“ auf und brandmarkt die tief sitzenden Ressentiments gegen Lesben und Schwule, die gerade die bundesdeutsche Gesellschaft nie wirklich aufgearbeitet hat. Das liberale, aufgeklärte Selbstbild in weiten Teilen der Gesellschaft macht eine echte Auseinandersetzung mit dem Phänomen besonders schwer. Am 18. September liest der 51-Jährige aus seinem Buch.

18.9., Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr