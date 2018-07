Lesbisches Angertorstraßenfest

× Erweitern Foto: Kornelija Rade Angertorstraßenfest

Einmal mehr wird die Pride Week mit dem lesbischen Angertorstraßenfest eingeläutet. Ursprünglich als Party zum 10. Geburtstag der Lesbenberatungsstelle LeTRa gedacht, ist das Straßenfest bereits seit Jahren der offizielle Beginn der CSD-Woche und das größte lesbische Straßenfest in Bayern. Am 7. Juli wird die kleine Straße, die LeTRa beherbergt, zur großen Feiermeile. Bis in die Nacht sorgen die DJanes Dorothee, M. Murphy und Eléni für den richtigen Sound. Erfrischungen und Leckeres für zwischendurch gibt’s im Biergarten. An den Infoständen werden eure Fragen rund um die Community in München und Bayern beantwortet. Eine Tanzgruppe lesbischer Geflüchteter präsentiert Tänze aus Afrika. Ein super Start für Alle!

7.7., 15 – 23 Uhr, Angertorstr., www.letra.de