Kulturwochenende „IsarLudwig“ - Ein buntes Viertel

Premiere für ein neues Kulturwochenende im Viertel: „IsarLudwig 2018“ soll den Stadtbezirk 2 (Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt) am 9. und 10. Juni neu beleben. Vereine, Projekte sowie Künstler und Künstlerinnen öffnen dabei Türen zu Sälen, Ateliers und Bühnen und zeigen dabei sich und ihre Arbeit. „Wir wollen gemeinsam unseren schönen Stadtbezirk präsentieren, wie er ist: kreativ, engagiert, beeindruckend, sozial, informativ, musikalisch und vor allem: bunt!“, so der Bezirksausschussvorsitzende Alexander Miklosy (Rosa Liste). So liest beispielsweise Autor Martin Arz aus seinen Isarvorstadt-Krimis im Klub Harry Klein oder der Maler Lars Deike stellt im Café Regenbogen Porträts berühmter queerer Persönlichkeiten aus (Bild). Das komplette Programm mit seinen rund hundert Einzelveranstaltungen liegt in der Rathausinformation am Marienplatz sowie an allen öffentlichen Orten des Stadtbezirks aus und ist auch online verfügbar.

www.muenchen.info/ba/02/isarludwig.htm