Kraft tanken im Herbst – In den Fitness- und Wellnessoasen von ELEMENTS

× Erweitern Foto: ELEMENTS Wellness Elements

„Trainieren, abschalten und relaxen“ lautet das Motto beim Besuch von ELEMENTS Fitness und Wellness. In München gibt es diese wunderbare Aktiv- und Entspannungswelt sogar an drei Standorten: Ob an der Donnersbergerbrücke, in der Siemensallee oder Balanstraße – ganzheitliches Training kombiniert mit Regeneration und Entspannung wird in allen Studios großgeschrieben. Das exklusive Ambiente mit natürlichen Materialien und vielen Grünpflanzen sorgt zusätzlich für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Perfekt, um bei den kühlen Herbsttemperaturen die Kraftreserven neu aufzufüllen.

Fitnessvielfalt der Extraklasse

Foto: ELEMENTS Wellness Elements

Jedes der drei Münchner ELEMENTS Studios punktet mit weiträumigen Trainingsflächen und hochfunktionellen Geräten. Die durchdachte Functional- und Boxing-Area bietet vielfältige Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Workout. Für alle, die lieber in der Gruppe trainieren, gibt es von Indoorcycling über deepWORK bis hin zu verschiedenen Yogastilen ein breitgefächertes Kursprogramm. Ein weiteres Plus ist die ausgezeichnete Betreuung durch das qualifizierte Trainingspersonal. Anhand zeitgemäßer Testverfahren wird das Leistungsniveau ermittelt und ein zielorientiertes Trainingsprogramm erstellt.

Exklusive Wellnesswelt

Foto: ELEMENTS Wellness Elements

Als Belohnung nach einer anstrengenden Sporteinheit kann man in den Wellnessoasen von ELEMENTS die wohltuende Wärme genießen und die Seele baumeln lassen. Wer die Muskulatur lockern und das Immunsystem stärken möchte, plant bei seinem Besuch am besten die Bio Sauna, das Dampfbad oder die Finnische Sauna ein. Trainingsunterstützende sowie klassische Massagen lassen den Körper zusätzlich zur Ruhe kommen und sind separat buchbar.

Also vorbeikommen, auspowern und anschließend neue Energie schöpfen!

Foto: ELEMENTS Wellness Elements

ELEMENTS Donnersbergerbrück, Erika-Mann-Str. 61, 80636 München

ELEMENTS Siemensallee, Baierbrunner Str. 85, 81379 München

ELEMENTS Balanstraße, Balanstr. 73, 81541 München

www.elements.com, www.facebook.com, www.instagram.com