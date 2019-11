× Erweitern Foto: Mark Kamin Kampagne für LGBTIQ Geflüchtete

Die Kampagne "Ohren auf! Herzen auf! Türen auf!" soll queeren Flüchtlingen Wohnraum verschaffen. Für sie ist es extrem schwierig, den Schritt aus der Gemeinschaftsunterkunft in die eigene Wohnung zu machen. "Ohne ein Entgegenkommen der Vermieter*innen ist es LGBTI Geflüchteten in München kaum möglich eine eigene Wohnung zu finden.“, so Kai Kundrath, Geschäftsführer des Sub.

„Gerade das eigene Heim ist neben der Sprache und Bildung eine wesentliche Voraussetzung, um Teilhabe und Partizipation zu ermöglichen,“ sagt Karin Majewski, Geschäftsführerin Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bezirksverband Oberbayern und Vorstandsmitglied der Münchner Aids-Hilfe. „Um LGBTIQ-Geflüchteten auch nach ihrer Flucht eine Perspektive zu bieten, haben wir uns für diese Kampagne entschieden."

In München gibt es fünf Organisationen, die Hilfe für LGBTIQ- Geflüchtete anbieten. Sub, LeTRa, IMMA, das FrauenTherapieZentrum und die Trans*Inter*Beratungsstelle der Münchner Aids-Hilfe. Unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayern bieten sie Beratung und konkrete Unterstützung für diese Zielgruppe in München an.

Wer eine Wohnung oder Zimmer zu vermieten hat und Geflüchtete ehrenamtlich bei der Wohnungssuche unterstützen kann, wendet sich an: open@paritaet-bayern.de