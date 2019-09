INTERVIEW: Dominik Stengel

× Erweitern Foto: D. Stengel Dominik Stengel

Unweit von Gärtnerplatz und Reichenbachbrücke im Glockenbachviertel gelegen und damit bestens zu erreichen, praktiziert Physiotherapeut Dominik Stengel. Wir haben ihn zu seiner Arbeit befragt.

Lieber Dominik, wie lange bist du schon als Physiotherapeut tätig und wann hast du deine eigene Praxis eröffnet?

Seit sechs Jahren, bin ich als Physiotherapeut tätig. 2013 habe ich nach drei Jahren Ausbildung mein Staatsexamen gemacht. Nach dem Abschluss meiner Ausbildung arbeitete ich zunächst in zwei Praxen in München und Markt Schwaben, wo ich in den Fachgebieten Orthopädie, Unfallchirurgie und Neurologie tätig war. Um meinen Erfahrungshorizont zu erweitern, wechselte ich 2016 in die Chirurgische Klinik des Universitätsklinikum München (LMU Innenstadt. Im Oktober 2017 machte ich dann die ersten Schritte in die Selbstständigkeit.

Welche Leistungen bietest du an?

In meiner Praxis behandle ich derzeit ausschließlich Privatpatienten und Selbstzahler. Mein Schwerpunkt liegt dabei auf der Manuellen Therapie. Des

weiteren biete ich auch Krankengymnastik, Manuelle Lymphdrainage mit Kompressionstherapie, Kiefergelenksbehandlung (CMD) und Massagen (medizinische Massage, Entspannung – und Sportmassage) an.

Zu mir kann man zur Prävention, nach einem Unfall oder bei akuten und chronischen Problemen kommen.

Und was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß?

Jeder Mensch ist individuell, so auch seine Krankheitsbilder. Die darin begründete Abwechslung und die sich daraus ergebenden ständigen neuen Herausforderungen, die bei jedem neuen Patienten auf mich zu kommen, sind für mich immer wieder besonders spannend. Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich Menschen mit ihren Problemen helfen kann und der Patient nach der Behandlung schmerzfrei und zufrieden die Praxis verlässt.

Übrigens, man sollte mit einem Termin nicht warten, bis die auftretenden Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind, sondern bereits dann, wenn sich erste Anzeichen für eine Erkrankung zeigen. Nur so können aufkommende Krankheitsbilder im Keim erstickt, bzw. schneller geheilt werden. Auch eine vorbeugende physiotherapeutische Behandlung kann zu einem schmerzfreien Leben führen.

Dominik Stengel – Praxis für Physiotherapie, Westermühlstr. 18, München, (0176) 45568298, www.physio-stengel.de