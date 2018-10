Hirschfeld Lecture Nummer 13

× 1 von 2 Erweitern Foto: Kim Ritter Kim Ritter × 2 von 2 Erweitern Foto: Heinz Jürgen Voß Dr. Heinz Jürgen Voß Prev Next

Was bedeutet es, bi zu sein? Warum ist es für Celebrities chic, aber für den „normalen“ Bürger eher tabu? Warum wird das Thema in der Öffentlichkeit so wenig diskutiert?

Wer Horizonterweiterung und Austausch sucht, kann sich am 12. Oktober um 19 Uhr im Südpunkt in Nürnberg einfinden. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld lädt dort in Kooperation mit dem Bisexuellen Netzwerk e. V. zur Diskussion unter dem Thema „Being Bi – Bisexualität zwischen Unsichtbarkeit und Chic“. Man wird sich der Materie kultur- und sexualwissenschaftlich sowie soziologisch nähern. Als Referenten sind Dr. Heinz Jürgen Voß, der eine Professur der Universität Merseburg für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung innehat, und die Soziologin Kim Ritter geladen. Nach den Vorträgen wird eine Diskussion unter Einbeziehung des Publikums stattfinden.

12.10. Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, Nürnberg, 19 Uhr