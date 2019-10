Gedenken an homosexuelle NS-Opfer

× Erweitern Foto: Bernd Müller Mahnmal Homosexuelle NS-Opfer

Am 20. Oktober 1934 fand die erste große antihomosexuelle Razzia der Nationalsozialisten in München statt. In den folgenden Jahren wurden viele Männer und auch Frauen wegen ihrer sexuellen Identität diskriminiert, eingesperrt, geschlagen und sogar getötet. Am Jahrestag der Verhaftungswelle gedenkt das Forum Homosexualität München der zahlreichen Opfer des Nazi-Regimes, aber auch derer, die noch bis 1969 und danach aufgrund des § 175 verfolgt wurden.

Die Gedenkveranstaltung findet am 2017 eingeweihten "Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen" statt.

20.10., Dultstraße/Ecke Oberanger, 19:00 Uhr, www.forummuenchen.org

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung geht es zum Ausklang in das Sub-Zentrum, Müllerstr. 14