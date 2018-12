Frohes Fest!

× Erweitern Foto: Berndt Fankhauser_pixelio Weihnacht

Gestern noch die vierte Kerze am Adventskranz entzündet, und heute ist schon Heiligabend. Wer nicht im Kreise der Familie oder mit Freunden feiert, findet auch in der Szene Anschluss: So hat das Sub am heutigen Abend (und an allen Feiertagen) ebenso geöffnet wie viele andere Lokale. Ein Szenebummel am 24.12. kann auch etwas Besonderes sein! Wir wünschen bei dieser Gelegenheit frohe Weihnachten sowie allen Leserinnen und Lesern friedliche, fröhliche Festtage!