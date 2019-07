Fotoausstellungen bei Münchenstift

× Erweitern Foto: Michela Auer Regenbogenfamilie Fotoausstellung bei Münchenstift

Den ganzen Sommer lang zeigen die sechs Häuser der Münchenstift GmbH Fotoausstellungen zu LGBTI-Themen. Ob Regenbogenfamilien (Bild), lesbisch-schwules Leben, TransMänner oder queeres Leben im Alpenverein: Die Ausstellungen (oft begleitet von Vorträgen oder Führungen) sind ein weiterer Baustein bei der Öffnung der vollstationären Altenpflege für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, zu der sich der städtische Träger von Senioren- und Pflegeheimen seit 2014 verpflichtet hat. Auch wer (noch) nicht mit dem Gedanken spielt, eine solche Einrichtung aufzusuchen: Dafür lohnt der Besuch allemal!

Und das sind die Veranstaltungen im Einzelnen:

• Meine große Liebe im Alfons-Hoffmann-Haus, Laim (bis 26. September)

Eine bunte Mischung aus Lebensgeschichten, Wünschen und Träumen von Bewohnern und Angestellten der Münchenstift sowie Menschen aus der LGBTI-Community.

• TransMen of the World im Haus St. Martin, Giesing (bis 29. August)

30. Juli, 16:30 Uhr: Buchpräsentation »TransMen of the World – portraits of female-to-male transsexuals« mit Manuel Ricardo Garcia, Fotograf und Jonas Fischer, TransMann e.V.

• Die Verzauberten im Haus an der Tauernstraße, Harlaching (bis 26. September)

Gesichter und Geschichten alter schwuler Männer

9. August, 15:00 Uhr: Vortrag »Schwules Leben in München« mit Dietmar Holzapfel

• Sie war ganz schlimm schön im Haus St. Maria Ramersdorf (bis 30. August)

Lesbisches Leben in München anhand zehn ausgewählter Biografien.

30. August, 17:30 Uhr: Finissage mit Führung mit Barbara Stenzel und Stephanie Gerlach

• Regenbogenfamilien im Haus St. Josef, Sendling (bis 13. Oktober)

17. September, 17:30 Uhr: Podiumsdiskussion mit Stephanie Gerlach & Marion Lüttig (Regenbogenfamilienzentrum München), Christine Rehrl (Regenbogenmutter) und Thorsten Geerken (Regenbogenvater)

• Ein Tagesausflug in die Berge im Haus Heilig Geist, Neuhausen (bis 18. September)

21. August, 17:30 Uhr: Eröffnung mit Fotograf Alexander Deeg; ab ca. 18.30 Uhr Vortrag: »Der Alpenverein und seine schwul-lesbischen *Mitglieder* mit Thomas Michel, GOC München e.V.

Alle Ausstellungen sind von 9 bis 17 Uhr für den Publikumsverkehr zu sehen, der Eintritt ist frei.

www.muenchenstift.de