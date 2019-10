× Erweitern Foto: SUB e.V. Sub-Vorstand_2018

Da hat das Vorstandsteam des SUB e.V. (Bild) wahrhaft gut lachen: Das berühmte Berliner Leder- und Fetischevent "Folsom Europe" spendet alljährlich einen Teil seiner Gewinne an queere Organsationen in der ganzen Welt. Diesmal ging eine Spende über 5000 € ganz in den Süden, an das Münchner Schwulenzentrum SUB, das damit sein vielfältiges Angebot weiterhin ausbauen will.