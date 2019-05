Ein Lied geht um die Welt

Der Eurovision Song Contest dürfte auch in diesem Jahr die Szene beglücken. Gastgeberland Israel lädt die Welt per Übertragung ins Tel Aviv Convention Center – und wer daheim nicht allein vor lauwarmer Fruchtbowle sitzen möchte, der geht raus und fiebert beim weltweit größten Wettbewerb der leichten Muse in lustiger Runde mit. So aktiviert das Restaurant Deutsche Eiche zu diesem Anlass seinen Großbild-Fernseher, ebenso wie das KraftWerk oder das Prosecco. Die hartgesottensten Fans sitzen auch im schwulen Zentrum Sub und verfolgen dort beide Halbfinale (14./16. Mai) sowie den großen Showdown am 18. Mai. Dieser wird übrigens auch bei der Lovepop Party in Augsburg ab 20:30 Uhr live übertragen. Wo auch immer ihr dem ESC und euren Favoriten huldigt, wir wünschen viel Spaß und gute Nerven!

